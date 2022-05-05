МИД Грузии готовится к переезду

5 мая. 13:47

Сотрудников министерства иностранных дел Грузии в скором времени ждет переезд, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Работники МИД поэтапно переберутся из здания на улице Читадзе, 4, на улицу Леонидзе, 3, где раньше располагался Нацбанк Грузии.

"Здание МИД довольно старое, его устойчивость вызывает сомнения, а заключение экспертизы подтверждает, что здание нуждается в реконструкции", - цитирует сообщение ведомства Sputnik Грузия.

В пресс-службе добавили, что переезд проводится в рамках инициативы премьер-министра по улучшению общественной инфраструктуры.

Некоторые СМИ ранее сообщили, что он ускорился из-за сильных землетрясений 13 февраля и 25 апреля: из-за них в здании появились новые трещины.