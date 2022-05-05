Протестующий умер в палатке на одной из площадей в Ереване

5 мая. 13:28

Мужчина, находившийся в одной из палаток оппозиции на площади Франции, умер в Ереване. Об этом руководитель аппарата медицинского университета Шушан Даниелян написала в соцсетях.

В какой-то момент человеку, сидевшему в палатке, стало плохо.

"На машине службы "Скорая помощь" в первую университетскую больницу был доставлен гражданин, у него была диагностирована остановка сердца", - цитирует Даниелян Sputnik Армения.

Она подчеркнула, что медики сделали все возможное, но мужчина скончался.

Напомним, со 2 мая в Ереване снова проводятся акции протеста, их устраивают организованные оппозиционные силы. В том числе на площади Франции они установили палатки.