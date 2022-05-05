Рухнувшая стена молокозавода в Ялте повредила газопровод

5 мая. 13:27

Сегодня в крымской курортной Ялте обрушилась стена здания бывшего молокозавода, - сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Повреждены пять авто, от газа отключен ряд частных домов. Службы реагирования на месте", - написала Павленко в своем телеграм-канале, передает "Интерфакс".

Здание бывшего молокозавода не использовалось и было ограждено строительным забором. Рухнувшие бетонные столбы и груды кирпичей смяли растущие деревья, ограждение и трубу газопровода, под завалами оказались и припаркованные рядом автомобили.