На Эльбрусе стартовал фестиваль экстремальных видов спорта

5 мая. 13:19

Сегодня забегом "Вертикальный километр" на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии начался фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race, - сообщил директор фестиваля Илья Кузнецов.

"На старт вышло 163 участника из более чем 40 субъектов РФ… Всего у нас зарегистрировано 167 участников, это несколько меньше, чем прошлые годы. Так как фестиваль международный, в прошлые годы он собирал большое количество спортсменов из-за рубежа. В этом году он, несмотря ни на что, сохраняет международный статус - у нас присутствуют спортсмены из Монголии, Казахстана", - рассказал Кузнецов, передает ТАСС.

Забег "Вертикальный километр" на дистанции от поляны Азау до станции канатной дороги "Мир" прошел в непростых погодных условиях - ночью выпал снег, снегопад продолжался и во время самих соревнований. В абсолютном зачете среди мужчин первое место занял многолетний рекордсмен фестиваля Виталий Чернов из Иркутской области, показав время 46 минут 08 секунд. Вторым к финишу пришел один из лидеров сборной России Евгений Марков (Свердловская область) - 46 минут 52 секунды. Третье место у Виталия Шкель (КБР) с результатом 48 минут 45 секунд.

У женщин выиграла многократная победительница и обладательница рекорда на "Вертикальном километре" Елена Кравченко (Иркутская область), ее время составило 52 минуты 03 секунды. Второе место заняла Ирина Морозова из Иркутской области - 54 минуты 28 секунд, и третье место у Марины Черноусовой из Новосибирской области 54 минут 48 секунд.