"Боржоми" уволила несколько десятков сотрудников в рамках реорганизации

5 мая. 13:14

Компания по розливу пресной и минеральной воды под брендом "Боржоми" вынуждена пойти на реорганизацию из-за приостановки работы, в ее рамках уволены 49 сотрудников. Такое заявление распространила сегодня IDS Borjomi Georgia.

"Мы вынуждены внести изменения в трудовые договоры, так как у компании больше нет возможности на 100% оплачивать время простоя. Именно поэтому мы предложили сотрудникам обновленные условия, которые подразумевают 50% возмещение времени простоя. Почасовая оплата труда остается в силе", - цитирует его ТАСС.

В компании пояснили, что для некоторых сотрудников это оказалось неприемлемым, в связи с чем был запущен процесс реорганизации, действие договоров 49 сотрудников было приостановлено на основании законодательства.

В компании посетовали на глубокие финансовые проблемы и заверили, что делают все возможное, чтобы спасти "Боржоми" и по возможности сохранить рабочие места.

На сегодняшний день в компании трудятся около 1 тыс человек.