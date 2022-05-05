Слуцкий рассказал о российско-украинских переговорах

5 мая. 12:58

Глава международного комитета Госдумы, врио главы фракции ЛДПР и участник переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий во время встречи в госпитале с раненными в ходе спецоперации солдатами рассказал о переговорном процессе с украинской стороной.

"Стараемся делать все возможное не только в плане поддержки специальной военной операции. Я являюсь одним из четырех переговорщиков с российской стороны, правда, переговариваться тяжело. Украинские визави договариваются, а потом откатывают обратно", - приводит его слова РИА Новости.

Касаясь событий вокруг "Азовстали", Слуцкий отметил, что, по его мнению, сейчас противоположная сторона конфликта ведет себя так, "как даже гитлеровцы не позволяли себе".