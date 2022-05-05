Беспорядки вспыхнули в Иерусалиме

5 мая. 12:51

Полиция работает над обеспечением безопасности на Храмовой горе в Иерусалиме, где сегодня вспыхнули беспорядки, сообщает пресс-служба ведомства.

Израильские СМИ писали, что еврейским паломникам впервые после месяца Рамазан разрешили подняться на Храмовую гору. Газета "Едиот Ахронот" передает, что сотни израильтян выстроились у Магрибских ворот, чтобы посетить святыню, но во время посещения еврейскими паломниками начались волнения среди мусульман.

"Сегодня утром во время посещения Храмовой горы десятки участников беспорядков начали выкрикивать подстрекательские лозунги и нарушать общественный порядок, бросать камни и другие предметы в полицейских, охраняющих посещающих и поддерживающих безопасность и порядок в этом районе", - сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что, что один из полицейских получил легкие ранения. В настоящее время силы безопасности работают над обеспечением спокойствия на Храмовой горе. Израильские СМИ сообщили, что полиция применила средства для разгона толпы.