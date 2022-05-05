Россия высылает семь датских дипломатов

5 мая. 12:51

Семь сотрудников посольства Дании объявлены persona nоn grata в России, такое сообщение распространила пресс-служба МИД РФ.

В нем говорится, что сегодня в министерство был вызван посол Дании в России Карстен Сендергорд, ему был "заявлен решительный протест"из-за необоснованного объявления Копенгагеном 5 апреля persona nоn grata 15 сотрудников посольства РФ в Дании и торгпредства России в Копенгагене, а также оказания Данией военной помощи Киеву.

Объявленные persona nоn grata датские дипломаты должны покинуть РФ в двухнедельный срок.

"Одновременно указано, что российская сторона оставляет за собой право на принятие дополнительных ответных шагов на недружественные действия Копенгагена, которые будут доведены до датской стороны позднее", - говорится в сообщении.