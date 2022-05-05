Вопрос о статусе Назарбаева исключили из закона о референдуме

5 мая. 12:23

Мажилис (нижняя палата) казахстанского парламента одобрил внесенную ранее сегодня Сенатом поправку в законопроект о республиканском референдуме, направленную на определение вопросов, которые не могут выноситься на референдум.

Как уточняет ТАСС, она связана со статусом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ранее эти вопросы не могли быть предметом республиканского референдума. Сенаторы предложили аннулировать эту норму, депутаты Мажилиса высказались за это решение, то есть документ принят парламентом в целом.