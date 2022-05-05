"Газпром" перенаправит мощности "Северного потока-2" на развитие газоснабжения Северо-Запада России

5 мая. 11:58

Избыточные сухопутные газотранспортные мощности "Северного потока-2" "Газпром" направит на развитие газоснабжения Северо-Запада России, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале компании.

"В случае принятия немецкой стороной решения о вводе в эксплуатацию морского газопровода "Северный поток-2" в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100% загрузкой", - сказано в нем.

В компании добавили, что вторая морская нитка "Северного потока-2" может быть включена в работу не ранее 2028 года.