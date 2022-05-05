Неосторожное обращение с паяльником привело к ожогам 40% тела у работника в Акмолинской области

5 мая. 11:51

Сотрудник предприятия получил серьезные ожоги на рабочем месте в Акмолинской области, идет расследование. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента полиции.

По данным следственно-оперативной группы, 42-летний житель одного из сел Аршалынского района получил производственную травму 30 апреля, около 20.00, по его словам - в результате его неосторожного обращения с паяльной лампой.

Пострадавшего госпитализировали в больницу в Нур-Султан, где врачи диагностировали у него более 40% ожога рук и ног. Мужчина проходит лечение в палате интенсивной терапии.

"По данному факту начато досудебное производство по части первой ст.156 Уголовного кодекса "Нарушение правил охраны труда". В настоящее время проводится заключение государственного инспектора труда, назначена судебно-медицинская экспертиза", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.