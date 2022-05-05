Лавров рассказал, что связывает Россию с Центральной Азией

5 мая. 11:48

Глава МИД РФ Сергей Лавров опубликовал статью о 30-летней дружбе России и Центральной Азии, сообщает пресс-служба министерства.

В своей работе он отметил, что Россия и страны Центральной Азии всегда "опирались на объединяющие наши народы исторические узы дружбы, богатые традиции взаимной поддержки, доверия и уважения".

Министр напомнил, что государства еще больше сплотились в ходе борьбы с коронавирусной пандемией.

"Россия не только откликнулась на просьбы центральноазиатских друзей о поставке вакцин, но и поделилась технологиями, обеспечив возможность их производства в Казахстане и Узбекистане", - подчеркнул Лавров.

Также он написал об успешной реализации крупных совместных проектов. В частности, продолжается работа по выполнению договоренностей лидеров России и Узбекистана о строительстве первой АЭС.

По его словам, ключевое место в поддержании добрососедских отношений играет сотрудничество по региональным линиям.

"Большой вклад в его дальнейшее наращивание вносят форумы межрегионального сотрудничества с участием глав государств. Сначала такая практика была введена с Казахстаном, а затем с Узбекистаном", - уточнил министр.

Помимо этого, он указал, что евразийская интеграция продолжает набирать обороты - сейчас членами ЕАЭС являются Казахстан и Кыргызстан, а с 2020 года в работе Союза в качестве наблюдателя принимает участие Узбекистан. Интерес к деятельности проявляют и Таджикистан с Туркменистаном.

Лавров поделился, что Россия ведет активное сотрудничество в культурно-гуманитарных сферах. В Узбекистане, Казахстане, Киргизии и Таджикистане функционируют российские центры науки и культуры, открываются филиалы российских вузов. Так, в мае 2019 года в Узбекистане открылся филиал МГИМО. Более 160 тыс граждан стран ЦА ежегодно обучаются в России, 60 тыс из них – за счет федерального бюджета.

Кроме того, Россия развивает со странами ЦА тесное взаимодействие в области миграционного регулирования, совершенствуя профильную договорно-правовую базу.

"В 2017 году было подписано межправительственное соглашение об организованном наборе граждан Узбекистана для работы в Российской Федерации", - напомнил министр.

Лавров особо выделил, что сейчас в регионе ведется плодотворная совместная работа по линии антитеррористических и антинаркотических структур СНГ, ОДКБ и ШОС.

Не забыл глава ведомства упомянуть, что Москва не считает Центральную Азию местом для геополитического столкновения. Напротив, Россия только приветствует региональную интеграцию.

"В отличие от некоторых стран Запада Россия не рассматривает регион Центральной Азии как арену для геополитического противоборства – в духе колониальной концепции "большой игры". В этой связи мы только приветствуем набирающую обороты внутрирегиональную интеграцию, регулярные консультативные встречи глав государств ЦА", - подчеркнул он.

В заключение Лавров подытожил, что "гармоничные, равноправные, взаимовыгодные отношения – ярчайший пример того, как следует выстраивать межгосударственное сотрудничество в XXI веке".