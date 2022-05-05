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В Ереване задержаны почти 50 демонстрантов

В Ереване задержаны почти 50 демонстрантов

Задержания участников акций протеста продолжаются в Ереване, детали рассказали в пресс-службе полиции.

На 12:00 (11:00 мск) число граждан, доставленных в участок с митингов, увеличилось до 49, передает Sputnik Армения.

Они были подвергнуты приводу по ст. 182 Кодекса об административных правонарушениях - "Неподчинение законным требованиям полиции".

Напомним, со 2 мая в Ереване возобновились акции протеста оппозиции, которая требует отставки властей и в частности премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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