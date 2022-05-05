В Германии призвали готовиться к постоянной инфляции

5 мая. 11:26

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек призвал жителей страны приготовиться к высоким ценам на энергоносители.

"Нам и дальше придется считаться с более высокими ценами. Это горькая и суровая правда", - цитирует Хабека РИА Новости.

По словам министра, правительство открыло различные программы помощи, которые должны обеспечить ликвидность и сохранить позиции компаний на рынке.

"Но оно не сможет - я не могу не сообщить вам эту тяжелую новость, - оно не сможет предотвратить повышение цен на различные группы товаров. Иначе мы не справимся на этот раз", - сказал глава ведомства, заявив об окончании эпохи дешевых ископаемых видов топлива.

Также Хабек признал возможные последствия эмбарго на нефть из РФ, подчеркнув, что эта мера обязательно коснется немцев.