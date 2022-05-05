Чуть более пяти тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки

5 мая. 11:21

За минувшие сутки в России выявили 5 011 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 393, в Петербурге - 349, в Подмосковье - 42. В Краснодарском крае - 31, в Ставропольском крае - 4, в Крыму - 54, в Дагестане - 10, в Кабардино-Балкарии - 15, в Адыгее - 10, в Карачаево-Черкесии - 9, в Чечне - 2, в Ингушетии - 6, в Северной Осетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 18 211 178.

Госпитализированы за сутки 3 248 человек. Выздоровели - 8 723 пациента, за все время - 17 578 659.

Умерли за сутки 139 человек, с начала пандемии - 376 560.