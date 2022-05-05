Россия усовершенствует пункты пропуска на границе с Азербайджаном и Грузией

5 мая. 11:13

Несколько пунктов пропуска через госграницу России оборудуют дополнительными местами для проверки товаров, соответствующие постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Нововведения помогут нарастить грузопоток и ускорить ввоз необходимой продукции в Россию, говорится на сайте кабмина.

Изменениям подвергнутся морской пункт пропуска Кавказ, через который поступают товары из Турции, автомобильный пункт пропуска Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном и автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией.