Вдоль черноморского побережья Кубани начало ходить морское такси

5 мая. 11:06

Сегодня утром в акватории Геленджика появилось первое в нынешнем году морское такси – его маршрут пролегал в Сочи, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Рано утром пятого мая к центральному пирсу Геленджика причалил катамаран "Грифон", который вышел по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи, - передает "АиФ-Юг".

Напомним, в свой первый рейс на маршрут морского такси между Новороссийском, Геленджиком и Сочи еще 1 мая должен был выйти теплоход "Комета", но этому помешали технические причины.

Теперь же пассажирский скоростной катамаран "Грифон" будет перевозить пассажиров по направлению Сочи – Сухум, а теплоход "Комета" будет курсировать по своему маршруту между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.