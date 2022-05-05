В Алматы изменили название "Бессмертного полка"

5 мая. 10:50

Шествие в честь казахстанцев-участников Великой Отечественной войны состоится в Алматы 9 мая, мероприятие завершится возложением цветов к Вечному огню, сообщают представители общественных организаций города.

В этом году шествие "Бессмертного полка" состоится под новым названием - "Поклонимся героям". При этом формат останется без изменений: жители города пройдут по улицам города от Парка культуры и отдыха до Вечного огня у монумента в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев с фотографиями своих родных, принимавших участие в войне.

Отмечается, что сбор участников акции будет происходить у входной группы в парк с 9 до 10 часов утра.

Стоит добавить, что также планируется проведение целого ряда мероприятий. Кроме того, создан специальный план социальной поддержки ветеранов войны, тружеников тыла и приравненных к ним.