Банк России выпустил серебряные монеты с изображением дагестанского летчика

5 мая. 10:47

В честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне Центральный банк России выпустил в обращение серебряные монеты номиналом 2 рубля с изображением дважды Героя Советского Союза, летчика Амет-Хана Султана, - сообщает пресс-служба регулятора.

Коллекционные монеты украшают рельефные изображения портрета Амет-Хана Султана и медалей "Золотая Звезда" на фоне силуэтов летящих самолетов и стилизованных изображений следов полета, - передает "АиФ-Дагестан".

Также к памятной дате Банк России выпустил монеты номиналом 3 рубля под названием "Орден "Победа". На них расположено рельефное изображение ордена на фоне Кремля и праздничного салюта.