Российские туристы переключились на Грузию

5 мая. 10:29

Россияне в январе - апреле текущего 2022 года совершили более 105 тыс туристических поездок в Грузию, что почти в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда было совершено более 18 тыс. поездок, - свидетельствуют опубликованные сегодня данные Национальной администрации туризма грузинского Минэкономики.

Россия среди стран, откуда чаще всего приезжают в Грузию, заняла второе место - на первом турецкие туристы, которые совершили около 140 тыс поездок в Грузию, что на 94,6% больше прошлогодних показателей. На третьем месте - граждане Армении, посетившие соседнюю страну более 91 тыс раз, почти в три раза больше, чем годом ранее, - передает ТАСС.

Всего в Грузию за первые четыре месяца текущего года прибыли более 820 тыс туристов, что на 272,3% больше, чем в 2021 году.