На Кубани будет холодно и дождливо

5 мая. 10:12

В ближайшие дни на Кубани будет дождливо и прохладно, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уже сегодня по всему краю ожидается переменная облачность, а в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть холодный, северный, его скорость составит 4-9 м/с, днем местами порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 14-19 тепла, в юго-восточных районах 10…15 со знаком плюс, - передает портал Юга.ру.

На Черноморском побережье погода также будет неустойчивой: на участке Джубга - Магри во второй половине дня ожидается сильный дождь, будет дуть северо-восточный ветер, скорость которого составит 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с, а на участке Анапа - Геленджик порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 12-17 тепла.

Дождливо и прохладно будет и в Краснодаре - утром и днем кратковременный дождь, ветер будет дуть северный, со скоростью 4-9 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 14-16 тепла.