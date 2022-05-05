Крым восстанавливает сообщение с освобожденными регионами Украины

5 мая. 9:55

Украина больше не в состоянии блокировать транспортный поток со стороны Крыма, идет восстановление пассажирского и грузового сообщения с освобожденными регионами, - сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи", - рассказал Крючков, передает РИА Новости.

Также уже восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью, и в ближайшей перспективе по ним пойдут пассажирские поезда, - подчеркнул Крючков.

В самих освобожденных регионах Украины уже полноценно заработал городской и междугородний общественный транспорт, а значит - жизнь входит в мирное русло, - добавил Крючков.