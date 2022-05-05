Северный Кавказ получил стратегию развития на 8 лет

5 мая. 10:00

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ об утверждении стратегии социально-экономического развития СКФО на период до 2030 года, говорится на сайте правительства страны.

Основными приоритетами стратегии станут обновление туристической инфраструктуры, реализация крупных промышленных инвестпроектов, строительство школ, детских садов и автомагистралей.

В правительстве подчеркнули, что стратегия утверждена вместо аналогичного документа, определявшего развитие региона до 2025 года. Там же отметили, что обновленная версия учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления.

Как заявил вице-премьер РФ, куратор СКФО Александр Новак, Северный Кавказ играет значимую роль в общественной жизни России, обладает значительным потенциалом для развития в различных секторах экономики. "Наша задача - максимально эффективно использовать появляющиеся возможности, в первую очередь на благо жителей региона", - добавил он.

Основными задачами стратегии в социальной сфере станут строительство школ и новых детсадов, развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, высокотехнологичной медицины, а также решение жилищных вопросов. В экономической сфере "одним из локомотивов стал агропромышленный комплекс". В правительстве уточнили, что в регионах Северного Кавказа, за исключением Ставрополья, преобладают малые и средние хозяйства, и, согласно стратегии, сельхозпроизводителям будут предложены готовые модели развития предприятий с единым пакетом, в который войдут агротехнологии, консультационное сопровождение и меры господдержки. "Таким образом, в СКФО планируется вывести на новый уровень садоводство, овцеводство, скотоводство и аквакультуру", - сказано в сообщении.

Помимо этого, к приоритетам отнесено появление новых и модернизация действующих промышленных производств. Так, планируется строительство горно-обогатительного комбината на Худесском месторождении в КЧР и возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения в КБР.

Основным проектом в сфере развития транспортной инфраструктуры в СКФО станет строительство трассы, соединяющей северокавказские курорты с черноморскими турцентрами. Также планируется реконструкция аэропортов Махачкалы, Нальчика, Беслана и Грозного.

"Стратегия предполагает, что в ближайшие годы основными туристическими направлениями в СКФО станут Кавказские Минеральные Воды, горнолыжные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи", "Мамисон", "Армхи" и кластер культурно-познавательного туризма с центром в Дербенте", - подытожили в правительстве.