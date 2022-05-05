Семья погибла в пожаре в селе в Акмолинской области

5 мая. 9:47

Отец, мать и двое их маленьких детей погибли при пожаре в пригороде Кокшетау - селе Красный Яр. Об этом рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.

Как сообщает Sputnik Казахстан, возгорание произошло сегодня утром из-за короткого замыкания.

В 03:54 в дежурную часть поступил сигнал о пожаре в квартире на первом этаже. Спасатели были на месте ЧП уже через три минуты.

"В ходе тушения пожара обнаружены тела двоих взрослых - мужчины, 1991 года рождения, и женщины, 1993 года рождения. А также двух четырехлетних детей", - пояснили в пресс-службе.

Еще до приезда пожарных из квартиры сами эвакуировались через окно женщина 1964 года рождения и ее семилетний внук.

Площадь возгорания составила 50 кв м. Его удалось потушить в 04:50. На месте трагедии работает исследовательская испытательная пожарная лаборатория.