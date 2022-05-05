Сенат Казахстана отправил на доработку закон "О референдуме"

5 мая. 9:38

Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана сегодня на пленарном заседании вернули в мажилис (нижняя палата) проект законодательных поправок в закон "О республиканском референдуме", исключив из него упоминание о первом президенте.

"Согласно предыдущей версии документа, вопросы, связанные со статусом первого президента, не могли быть предметом республиканского референдума. Предложение сенаторов - исключить из законопроекта эту норму", - пояснила принятое решение сенатор Ляззат Сулеймен, передает РИА Новости.

Теперь в редакции сената эта норма предусматривает, что предметом референдума не могут быть лишь вопросы "изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности республики".

Конституционный совет Казахстана днем ранее также постановил, что предметом республиканского референдума может быть исключение из конституции нормы, касающейся статуса первого президента.