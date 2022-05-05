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Пассажир рейса "Баку-Минск" скончался после экстренной посадки в Самаре

Пассажир рейса &quot;Баку-Минск&quot; скончался после экстренной посадки в Самаре

В самарском аэропорту Курумоч в 7:15 по московскому времени вынужденно приземлился самолет, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Отмечается, что самолет, летевший рейсом В2740 "Баку-Минск", сел в Самаре, так как одному из пассажиров стало плохо. Однако через восемь минут после приземления мужчина скончался.

По данному факту началась доследственная проверка. В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии.

В ведомстве заявили, у умершего пассажира было неизлечимое заболевание.

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