Пассажир рейса "Баку-Минск" скончался после экстренной посадки в Самаре

5 мая. 9:37

В самарском аэропорту Курумоч в 7:15 по московскому времени вынужденно приземлился самолет, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Отмечается, что самолет, летевший рейсом В2740 "Баку-Минск", сел в Самаре, так как одному из пассажиров стало плохо. Однако через восемь минут после приземления мужчина скончался.

По данному факту началась доследственная проверка. В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии.

В ведомстве заявили, у умершего пассажира было неизлечимое заболевание.