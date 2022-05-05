В Италии признались, что из-за санкции против РФ туризм оказался "на нуле"

5 мая. 9:30

Курорты Италии постигли финансовые проблемы в связи с отсутствием туристов из России, сообщил The Guardian владелец агентства недвижимости в Скалее Никола Ротондаро.

"Мы уже на нуле. Русские больше не приезжают; они были отрезаны", - сказал он, признавшись, что экономика региона развивалась благодаря российским путешественникам.

Газета пишет, что Ротондаро оказался не единственным, у кого сейчас трудное финансовое положение. Работник одного из местных кафе Сальваторе также недоволен отсутствием граждан России.

"В нормальных условиях здесь много русских. Сейчас нет ни одного", - отметил он.

Официант надеется, что российские туристы вернутся на курорт к концу лета текущего года.