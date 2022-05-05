Власти обсуждают закон о криптовалюте с участниками рынка в Грузии

5 мая. 9:29

Законопроект о криптовалюте обсуждается в Грузии, сообщил вице-президент Нацбанка страны Папуна Лежава.

"Мы ведем работу над законопроектом, регулирующим криптовалюту, и сейчас он на этапе рассмотрения с участниками рынка. Окончательный документ будет обнародован или летом, или осенью", - цитирует его Sputnik Грузия.

Лежава пояснил, что законопроект будет касаться сразу нескольких сфер, включая защиту прав потребителей, продажу и торговлю криптовалютой.

Глава Нацбанка уточнил, что закон не распространяется на майнинг криптовалют, в нем идет речь о регулировании рынка, в том числе торговых платформ.