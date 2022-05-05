Узбекистан увеличил импорт товаров из России и Казахстана

5 мая. 9:19

Узбекистан в январе-марте 2022 года увеличил импорт российских продовольственных товаров в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $205,25 млн, сообщают данные Госкомитета по статистике.

В целом, Узбекистан стал закупать продовольствия в 1,52 раза больше, нарастив общий показатель до $819,2 млн.

Россия при этом держит второе место в списке основных стран-поставщиков продтоваров в Узбекистан - 25,1% от общего импорта.

Первое место в этом списке занимает Казахстан - $309,7 млн (рост - 1,55 раза, доля - 37,8%). На третьей строчке располагается Бразилия - $97,5 млн (+1,8 раза, 11,9% соответственно).