СМИ: ереванские полицейские задерживают участников протестных акций

5 мая. 9:15

Ереванские полицейские начали задерживать в столице Армении участников акций неповиновения, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, - передает онлайн-ресурс Para TV.

Сегодня с утра протестующие вновь перекрывают улицы столицы, призывая граждан присоединиться к их борьбе, однако приехавшие на место акции на окраине Еревана полицейские уже усадили в машины несколько участников протестов, - передает РИА Новости.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блока бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканской партии Армении и парламентского блока "Честь имею" Артура Ванецяна. Оппозиционеры считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.