Аэропорты юга и центра России остаются закрытыми до 13 мая - Росавиация

5 мая. 9:14

Режим временного ограничения полетов в часть аэропортов юга и центра России продлевается до 13 мая, сообщается на сайте Росавиации.

Он будет действовать до 03:45 мск следующей пятницы.

Полеты приостановлены в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Перевозчикам рекомендуется организовать пользоваться альтернативными маршрутами, через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Прочие аэропорты в РФ работают штатно.