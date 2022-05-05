В столичный регион возвращается весна

5 мая. 9:06

Сегодня жителей столичного региона ждет погожий, но прохладный день - температура воздуха поднимется только до 10-12 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Инициатива в атмосфере столичного региона будет принадлежать антициклону, благодаря чему будет вполне погожий весенний денек, но пока еще прохладный. Переменная облачность, без осадков, температура в столице плюс 10-12, в Подмосковье - плюс 8-13. Это на 5-7 градусов меньше, чем должно быть по многолетней норме", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть северо-западный, западный, его скорость составит 2-7 м/с, а атмосферное давление будет расти на 10 пунктов и составит до 757 мм рт ст.