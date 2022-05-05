Власти Астрахани возьмут под контроль памятники археологии

5 мая. 7:17

Власти Астраханской области возьмут под свою охрану памятники археологии: сейчас на госохране находится 96 памятников, однако в реальности их гораздо больше – более полутора тысяч, и Астраханская область остается в этом отношении малоисследованным регионом.

Важность такого решения объясняется тем, что при проектировании и строительстве дорог увеличиваются шансы на сохранность культурного наследия, а ежегодные разведки школы "Археология Нижнего Поволжья" доказывают, что на территории региона располагаются древнейшие разнотипные памятники, - передает ТАСС.

Так, в Красноярском районе области обнаружили стоянки эпохи камня, бронзы и песчаные захоронения, в дельте Волги ученые продолжают находить следы древнейших городов, а у астраханского кремля есть культурный слой Белого города.

Самый древний археологический памятник области располагается в г. Мошаик и датируется XVII веком.