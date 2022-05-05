Астраханские школьники избавят город от несортированного мусора

5 мая. 1:34

Астраханские школьники предложили внедрить в городе оригинальный проект по сортировке мусора, об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

Идея заключается в создании роботизированной платформы по предварительной сортировке мусора в многоквартирном доме: процесс его сортировки по весу и наличию металлов предлагается перенести с предприятия на жилой дом, - передает "АиФ Астрахань".

В перспективе в астраханских домах появятся контейнеры, в которых несортированный мусор будет сначала делиться по наличию металлов, а далее он будет рассортирован вторично – теперь уже по весу. Проект учащихся был признан перспективным: он получит финансовую и экспертную поддержку.