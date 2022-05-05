Краснодарский край вошел в топ регионов по вводу жилья в России

5 мая. 0:23

По итогам 2021 года больше всего жилья в пересчете на одного жителя России было введено в Ленинградской, Калининградской, Московской областях и Краснодарском крае, следует из результатов исследования РИА Новости.

В прошлом году в России было введено рекордное количество жилья - 92,56 млн кв м, это на 12,7% выше, чем в 2020 году. За годы в пересчете на одного жителя России было введено 0,636 кв м.

Более одного квадратного метра на человека введено в 2021 году в семи регионах: Ленинградской, Калининградской, Московской, Липецкой областях, Краснодарском крае, Тюменской и Сахалинской областях. В этих регионах объемы ввода жилья в 2021 году выросли, наиболее заметно в Ленинградской области - плюс 27% и на Кубани - плюс 22,6%.

Меньше всего жилья за год ввели на Чукотке, в Мурманской и Магаданской областях, в Камчатском крае, Еврейской автономном области и Забайкалье.

Рост объемов строительства зафиксирован в 74 регионах России, наиболее существенный в ЕАО - плюс 111,7%, в Карачаево-Черкесии - плюс 83,9%.

В Ингушетии объемы ввода жилья снизились за год на 37,9%, в Орловской области - на 30%, в Севастополе и Ульяновской области - по 17%.

Всего за год больше всего жилья было введено в Подмосковье - 9,2 млн кв м, Москве - 7,8 млн кв м, и Краснодарском крае - 6,3 млн кв м.

