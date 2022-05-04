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Байден призвал жителей США пересесть на электромобили

Байден призвал жителей США пересесть на электромобили

Президент США Джо Байден предложил американцам пересесть на электромобили ради экономии на топливе.

По словам американского лидера, это позволит водителям экономить на топливе до $80 в месяц. Он также планирует ввести налоговые льготы для потребителей на покупку электромобилей или транспортных средств на топливных элементах.

Кроме того, Байден пообещал американцам налоговые льготы на покупку солнечных панелей и тепловых насосов, энергосберегающих окон и дверей, которые, по его мнению, сэкономят "в среднем $500 в год".

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