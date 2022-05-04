Байден призвал жителей США пересесть на электромобили

4 мая. 23:32

Президент США Джо Байден предложил американцам пересесть на электромобили ради экономии на топливе.

По словам американского лидера, это позволит водителям экономить на топливе до $80 в месяц. Он также планирует ввести налоговые льготы для потребителей на покупку электромобилей или транспортных средств на топливных элементах.

Кроме того, Байден пообещал американцам налоговые льготы на покупку солнечных панелей и тепловых насосов, энергосберегающих окон и дверей, которые, по его мнению, сэкономят "в среднем $500 в год".