Испания ссорится с Алжиром из-за газа

Напряженность между Алжиром и Испанией по поводу поставок газа достигла пика на прошлой неделе, когда Алжир пригрозил отказаться от газового соглашения с Испанией, опасаясь, что часть получаемого газа она перенаправит в Марокко. Al Monitor перечисляет основные факторы, которые способствовали обострению отношений.

Газ. Алжир - крупнейший поставщик газа в Испанию. В 2021 году он отправил ей 178 ТВт/ч природного газа. По данным Statista, на втором месте с большим отрывом США, экспортировавшие всего 60 ТВт/ч. У Марокко серьезная энергетическая зависимость: страна удовлетворяет 90% потребностей в энергии за счет импорта. Королевство начало осваивать возобновляемую энергетику, чтобы стать более независимым, однако государство по-прежнему вырабатывает электроэнергию с помощью невозобновляемых ресурсов, в том числе и газа. В 1990-х годах Алжир согласился экспортировать газ в Испанию через Марокко. Но в октябре прошлого года он решил поставлять газ в Испанию по другому трубопроводу, в обход Марокко, на фоне напряженности по вопросу Западной Сахары. В результате Рабату пришлось приложить значительные усилия, чтобы компенсировать потерю газа. В феврале Испания предложила поставлять газ в Марокко.

Западная Сахара. Основная причина текущего спора - подконтрольная Марокко территория Западной Сахары на северо-западе Африке. Алжир, ООН и большая часть международного сообщества считают территорию оккупированной Марокко. Королевство готово предоставить региону автономию, однако такое предложение отвергается многими в Западной Сахаре, в том числе и сахарской националистической группой Фронт ПОЛИСАРИО. Испания, чьей колонией когда-то была Западная Сахара, считает, что территория оккупирована Марокко. Напряженность усилилась в прошлом году, когда Испания позволила лидеру Фронта ПОЛИСАРИО Брагиму Гали въехать в страну. В ответ Марокко способствовало отправке мигрантов в Испанию. Однако в марте Испания изменила курс и одобрила марокканский план автономии. Таким образом Мадриду удалось восстановить отношения с Марокко, однако Фронт ПОЛИСАРИО полностью прекратил контакты с Испанией.

Текущая ситуация. На прошлой неделе Алжир пригрозил отказаться от газового соглашения с Испанией, если алжирский газ будет поставляться в третьи страны, в частности в Марокко. Испания настаивает на том, что не собирается отправлять алжирский газ в Марокко. В апреле газовое соглашение с Алжиром подписала Италия, надеясь таким образом снизить свою зависимость от России.