У студентов КФУ будет своя база отдыха

4 мая. 23:14

Уже в этом летнем сезоне Крымский федеральный университет (КФУ) откроет базу отдыха и практик для студентов в селе Песчаное, сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев.

Площадь территории составляет пять гектаров - на них расположены около 30 домиков для проживания, лес, кафе, детская площадка и 200 м пляжа.

"Это площадка, которой университету действительно не хватало. Наша задача – сделать так, чтобы здесь могли и отдыхать, и учиться, и принимать студенческие партнерские организации со всей страны, вместе вдохновляться природой и придумывать идеи, которые будут двигать Россию дальше. Академическая мобильность должна присутствовать и в летний сезон. Будем считать, что это наш летний кампус", - цитирует ректора "АиФ-Крым".

Площадка станет базой отдыха и работы студентов со всей России, а также Донецкой и Луганской народных республик.

"На этой базе студенты смогут отдыхать и с пользой проводить время. А мы в это время предоставим им образовательные программы и мероприятия по развитию профессиональных и личностных компетенций. Образование и отдых – это как раз та совокупность активностей, которые способствуют рождению прорывных идей. Это будет своего рода Крымский федеральный "Артек"", – добавил проректор по молодежной политике КФУ Сергей Елькин.

На базе уже прошли массовые работы по уборке и облагораживанию территории, в которых приняли участие около 180 сотрудников и студентов структурных подразделений и филиалов КФУ из Симферополя и Ялты.