В Кабардино-Балкарии отметят места гнездовий редких хищных птиц

5 мая. 3:33

Специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Института экологии горных территорий (ИЭГТ) имени А.К.Темботова РАН к июлю планируют создать карту Кабардино-Балкарии, на которой будут отмечены места гнездования редких хищных птиц для дальнейшего придания им статуса особо защитных участков (ОЗУ) леса, - сообщил старший координатор проектов Представительства WWF России в экорегионе "Российский Кавказ" Роман Мнацеканов.

Орнитологические исследования в КБР начались в 2020 году, когда WWF разработал и начал в партнерстве с ИЭГТ РАН реализацию проекта "Сохраним лес - дом пернатых хищников", целью которого стало сохранение мест обитания редких видов птиц. Ученые уже документально подтвердили размножение орлана-белохвоста на территории республики, обнаружив пять его гнездовых участков.

"В ходе экспедиций найдены гнезда орланов-белохвостов, могильников, малого подорлика, черного грифа, новые гнездовые участки черного аиста, малого подорлика и целого ряда редких птиц. В июне, после завершения экспедиций, WWF России и ИЭГТ создадут карту региона с нанесением на нее мест гнездования редких хищных птиц. На основании полученных данных WWF России подготовит материалы для придания участкам с гнездами статуса особо защитных участков (ОЗУ) леса, после чего предоставит все материалы в региональные органы управления лесами и Рослесхоз", - поведал Мнацеканов, передает ТАСС.

Также WWF России планирует достичь соглашения с лесопользователями о создании 500-метровой буферной зоны покоя вокруг мест гнездования, которое позволит птицам остаться на территории республики и успешно размножаться.