В Кисловодске пройдет акция "Бессмертный медицинский полк"

4 мая. 23:57

Акция "Бессмертный медицинский полк" впервые в стране пройдет в Кисловодске, сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

По его словам, шествие в память о врачах, работавших в годы войны, запланировано на 9 мая. "В День Победы по улицам Кисловодска пройдет первый в России "Бессмертный медицинский полк". По улицам города пройдут кисловодские врачи и сотрудники санаториев с портретами медиков и санитаров, работавших в городских госпиталях", - приводит слова собеседника ТАСС.

Далее Моисеев отметил, что акция призвана рассказать о подвиге врачей и санитаров, работавших в годы Великой Отечественной войны в эвакуационных госпиталях города. "То, что совершили наши врачи во время войны и особенно оккупации города немецко-фашистскими захватчиками, не имеет больше аналогов в мировой истории. Сотрудники эвакогоспиталей вернули в строй свыше 600 тыс бойцов Красной Армии, за что город в 1980 году был награжден Орденом Отечественной войны I степени", - сказал он, подчеркнув, что в городе чтят героев и гордятся их подвигом.