Байден назвал сторонников Трампа экстремистами

4 мая. 22:52

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, объединенные идеей "Сделать Америку снова великой" (​​MAGA), являются самой экстремальной политической организацией в новейшей истории страны, заявил американский лидер Джо Байден.

"Эта толпа, поддерживающая MAGA - самая экстремальная политическая организация, которая когда-либо существовала в американской истории", - сказал Байден, оговорившись, что имеет в виду новейшую истории страны, пишет РИА Новости.

Ремарка о "движении ​​MAGA", начало которому положил Трамп, выступавший с лозунгом Make America Great Again, последовала на вопрос о том, какие действия планируются по теме абортов в свете скандала с публикацией внутреннего документа Верховного суда.

"На что они нападут в следующий раз?" – спросил Байден. В апреле текущего года Байден республиканцев "партией MAGA".



