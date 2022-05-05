Кто зарабатывает на российско-европейской нефтяной торговле

Руководители европейских стран заявляли о намерении ликвидировать зависимость от российских ископаемых энергоресурсов. Шестой по счету пакет санкций против РФ предусматривает поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти в Евросоюз. Euractiv разбирается, какие компании получают прибыль от торговли в блоке.

Венгрия и Словакия получат больше времени на отказ от ресурса, за счет чего смогут продолжать покупать российскую нефть до конца 2023 года в рамках текущих контрактов. Такое решение, видимо, связано с тем, что венгерская нефтегазовая компания MOL управляет НПЗ в обеих странах, а также в Хорватии. До недавнего времени Венгрия оставалась одним из самых стойких оппонентов нефтяного эмбарго, опасаясь, что подобная мера парализует экономику страны. Однако истинные мотивы несогласия могут быть иными. Чтобы защитить внутренних потребителей от роста цен на топливо, Венгрия осенью ограничила цены на бензин. На прошлой неделе ограничение было продлено до 1 июля. Издержки в связи с заморозкой цен на данный момент оплачиваются крупными игроками, небольшими заправочными станциями и правительством. Будапешт обеспечивает налоговые льготы и субсидии, однако розничным предприятиям приходится самим покрывать операционные расходы, в результате некоторые из них начали угрожать судебными исками против властей, сообщает Forbes Hungary.

В свою очередь убытки MOL, крупнейшей венгерской нефтегазовой компании, обеспечивающей две трети рынка страны, покрываются за счет увеличения маржи от переработки нефти. Как сообщают СМИ, в марте доходы компании от переработки нефти выросли до небывалых уровней. По сравнению с предыдущим 10-летним рекордом в $9,3 за баррель переработанной продукции, в марте MOL зарабатывала $34,9 за баррель. Во многом такая прибыль связана с использованием более дешевого российского экспортного сорта (REBCO), который перерабатывают НПЗ MOL, по сравнению с другими сортами нефти.

Цены упали еще больше в связи с санкциями против России, введенными западными странами. На дочернем НПЗ MOL в Словакии Slovnaft, который также полностью зависит от российской нефти, сложилась аналогичная тенденция к снижению цен. Однако, по словам экспертов, дело не только в санкциях. Аналитик из будапештской компании Erste Securities Тамас Плецер говорит, что рост маржи связан не только с падением стоимости российской нефти: ”Доходы от производства дизельного топлива также значительно возросли. Еще до конфликта наблюдался глобальный дефицит, а российская спецоперация его усугубила”.

То же самое с точки зрения маржи наблюдается и в Польше, хотя политические результаты иные. Крупнейшая польская компания, занимающаяся переработкой нефти, PKN Orlen, управляет шестью НПЗ: тремя в Польше, двумя в Чехии и одной в Литве. Тем не менее корпорации удалось снизить зависимость от российской нефти с 90% в 2017 году до 70% в 2020 году. Волатильность на рынке сыграла на руку компании: в феврале маржа переработки составила $7,70 за баррель, а в марте уже $39,30. Но все же компания намерена отказаться от российской нефти. ”Если ЕС введет запрет на российский энергоресурс, PKN Orlen будет придерживаться его условий, - говорит Даниэль Обайтек, председатель правления PKN Orlen. - Мы можем отказаться от российской нефти в любой момент, поскольку готовы к такому развитию событий”.

Европейские страны все чаще обращают внимание на предприятия, принадлежащие российским компаниям. В Германии два НПЗ в Шведте и Лойне импортировали российскую нефть. Шведтское предприятие на данный момент приостановило свою деятельность. Шведтский НПЗ принадлежит Роснефти. Его бизнес-модель немецкий министр экономики Роберт Хабек описал как ”импорт дешевой трубопроводной российской нефти для переработки”. Экономика немецкой земли Бранденбург, где находится Шведт, слабая, а управляет регионом СДПГ - партия канцлера Олафа Шольца.

В Румынии Petrotel, один из трех крупнейших НПЗ, которые функционируют в стране, был приобретен российским ЛУКОЙЛом в 1998 году. В 2021 году из 2,4 млн тонн мощностей 2,1 млн тонн перерабатывались из импортной нефти. У ЛУКОЙЛа также есть активы и в Болгарии. Бургасский нефтехимический комбинат, который присоединился к группе компаний ЛУКОЙЛ в 1999 году, - крупнейший НПЗ на Балканах. В период с 2006 по 2020 год компания сообщала о прибыли только в 2007, 2016 и 2017 годах, декларируя убытки во все остальные годы. В последнем отчете за 2020 год компания сообщила об убытках на сумму более €25 млн.

Бургасский нефтехимический комбинат, построенный в черноморском портовом городе Бургас может перерабатывать только российскую нефть, а также некоторые сорта ближневосточной. Болгарский эксперт по энергетике Василий Начев говорит, что российская нефть Urals, используемая на НПЗ, принадлежащем ЛУКОЙЛу, на $37 дешевле, чем Brent - бенчмарк мировых нефтяных рынков. ”Комиссия по защите конкуренции должна проверить механизм ценообразования. У нас там есть посредник. Тем не менее Болгария ничего не говорит по поводу импорта нефти, перерабатываемой на НПЗ”, - сказал Начев.

По словам Мартина Владимирова, эксперта по энергетике из болгарского аналитического Центра изучения демократии, компания-посредник — Litasco, главный акционер Бургасского нефтехимического комбината. Litasco была основана в 2020 году в Швейцарии. Это эксклюзивное международное маркетинговое и торговое подразделение Лукойла. ”Разница уходит в Litasco, расположенную в Швейцарии, где налог на прибыль очень невысокий, а также есть законные основания, чтобы отправлять не облагаемый налогом доход прямиком в Россию”, - рассказал Владимиров.

У ЛУКОЙЛа также есть представительство и в Средиземноморье. Принадлежащая ЛУКОЙЛу Компания Isab, которая управляет НПЗ в итальянском городе Приоло в административном центре Сиракуза, владеет значительной долей перерабатывающих мощностей Италии (приблизительно 22%), а ежегодное производство составляет 16 млн тонн. 30-40% нефти компания закупает в России. На прошлой неделе Reuters сообщил, что Италия рассматривает возможность временной национализации компании.