Россия не примет участие во встрече членов СБ ООН с комитетом ЕС

4 мая. 22:36

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не будет принимать участие во встрече членов Совбеза ООН с комитетом ЕС.

"Россия приняла решение не участвовать сегодня в неофициальной встрече членов Совета Безопасности с комитетом ЕС по политике и безопасности", - написал он в Telegram-канале.

Полянский отметил, что данное решение было принято из-за "явно враждебной и русофобской политики ЕС", который, по его словам, "активно пытается "потушить" огонь украинского кризиса, подливая в него бензин".