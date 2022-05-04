Автомобильный завод выделил сотрудникам по 10 соток в Калининграде

4 мая. 22:47

Калининградский автомобильный холдинг "Автотор", выпускавший BMW, Kia и Hyundai, "в связи с непростым экономическим положением" выделил желающим сотрудникам участки под огороды, такое сообщение опубликовано на сайте предприятия.

"Акционерами и руководством "Автотор" было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов. Размер участков - по 1000 кв м (10 соток)", - сказано в нем.

Участки расположены в границах двух земельных массивов общей площадью 300 га в районе поселков Холмогоровка и Люблино под Калининградом, которые находятся в собственности "Автотора". В районе Холмогоровки с помощью жеребьевки распределили 168 участков, во второй половине месяца аналогичным образом распределят участки в Люблино.

Список сотрудников, желающих получить участки, подготовили заранее. Земля уже готова к посевным работам. Кроме того, получившие участки работники получат отечественный семенной картофель для посадки.