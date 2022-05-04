Гендиректор МАГАТЭ и глава Росатома обсудили безопасность Запорожской АЭС

4 мая. 22:15

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым, об этом он написал на своей странице в социальной сети.

По его словам, в ходе переговоров, которые прошли в Стамбуле и на которых присутствовали и другие высокопоставленные российские чиновники, были "продолжены своевременные и профессиональные дискуссии", на них Гросси "подчеркнул неотложность обеспечения безопасности Запорожской АЭС".

"МАГАТЭ готово сыграть свою незаменимую роль", - цитирует гендиректора агентства ТАСС.