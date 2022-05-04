Гейтс оценил покупку Twitter Маском 

4 мая. 21:58

Основатель Microsoft Билл Гейтс усомнился в мотивах предпринимателя Илона Маска, договорившегося ранее о покупке социальной сети Twitter.

На мероприятии The Wall Street Journal он отметил, что может говорить о своем коллеге только хорошее, однако не понимает, что именно основатель Tesla и SpaceX собирается делать после сделки в $44 млрд. "Если он сделает Twitter хуже, я заявлю об этом открыто ", - приводит слова Гейтса "Российская газета".

При этом он акцентировал внимание на том, что у Маска есть все, чтобы сделать соцсеть лучше. "Я не знаю точно, что он будет делать, но есть возможности, и нам нужны инновации в этом пространстве", - сказал глава Microsoft.