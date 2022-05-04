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ФРС подняла процентную ставку на 50 базисных пунктов

ФРС подняла процентную ставку на 50 базисных пунктов

Федеральная резервная система США подняла процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, сказано в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), выпущенном по итогам майского заседания.

Теперь ее диапазон равняется 0,75-1% годовых, как и ожидали экономисты и участники рынка, передает "Интерфакс".

В марте ФРС увеличила ставку на 25 б.п. Регулятор увеличивал ставку два заседания подряд в последний раз в 2006 году, подъема на 50 б.п. не происходило с 2000 года.

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