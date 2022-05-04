ФРС подняла процентную ставку на 50 базисных пунктов

4 мая. 21:52

Федеральная резервная система США подняла процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, сказано в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), выпущенном по итогам майского заседания.

Теперь ее диапазон равняется 0,75-1% годовых, как и ожидали экономисты и участники рынка, передает "Интерфакс".

В марте ФРС увеличила ставку на 25 б.п. Регулятор увеличивал ставку два заседания подряд в последний раз в 2006 году, подъема на 50 б.п. не происходило с 2000 года.