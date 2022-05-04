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Грузия впервые за 30 лет купила лошадей для конного спорта

Грузия впервые за 30 лет купила лошадей для конного спорта

Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии впервые за 30 лет приобрело трех скакунов для Национальной федерации конного спорта. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

До покупки лошадей грузинским спортсменам приходилось арендовать животных для тренировок, передает Sputnik Грузия.

Федерация конного спорта Грузии получила приобретенных в Италии двух жеребцов в возрасте 5 и 10 лет для олимпийских видов (преодоления препятствий), а также семилетнюю кобылу. На покупку лошадей ведомство выделило 200 тыс евро.

"У нас есть Федерация конного спорта, у которой не было лошадей. Есть еще множество других федераций без надлежащей инфраструктуры и инвентаря. С созданием министерства культуры, спорта и молодежи прошлым летом мы начали встречи с организациями, <…> мы начали работать над их решением", - сообщила глава Минкультуры Тея Цулукиани.

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