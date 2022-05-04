"Краснодар" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

4 мая. 21:33

В Краснодаре состоялась встреча перенесенного 19-го тура РПЛ между одноименной командой и московским "Локомотивом". Победу одержали хозяева поля со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 83-й минуте при помощи точного удара Александра Черникова из-за пределов штрафной.

Стоит отметить, что на 48-й минуте гости остались вдесятером – за грубый фол был удален Константин Марадишвили, однако на 77-й минуте судья уравнял составы, удалив игрока "быков" Руслана Апекова. "Краснодар" доигрывал матч вдевятером - Черников получил вторую желтую карточку и покинул поле.

"Краснодар" располагается на пятом месте в таблице, имея в активе 45 очков. Москвичи находятся на 6-м, у них 41 очко.

Напомним, встреча между командами должна была состояться 27 февраля, но 24 февраля РФС перенес матчи в Ростове и Краснодаре из-за закрытия аэропортов в этих городах.