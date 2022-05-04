Иран намерен конкурировать с Россией и Китаем в Центральной Азии

В последние годы главным внешним партнером Центральной Азии стал Китай - за счет вложений в регион больших средств, а также расширения политического и экономического влияния. Иран пока не может составить конкуренцию Китаю практически ни в одной из сфер, но пытается переориентировался на развитие взаимодействия с регионом, пишет The Diplomat.

Тегеран, благодаря значительной религиозной и этнической близости со многими частями региона, а также за счет доступа к важным морским портам и участию в решении вопросов безопасности, связанных с Афганистаном, сумел добиться значительного укрепления связей с Центральной Азией. Для достижения поставленных целей Иран разработал новую политику ”Взгляд на Восток” для взаимодействия с центральноазиатскими государствами на двусторонней основе, которая контрастирует с китайским подходом, который предусматривает вливание в регион миллиардов и рассматривает Центральную Азию как важный компонент его глобальной инфраструктуры и укрепления мягкой силы.

Опрос Центральноазиатского барометра (ЦАБ) - крупномасштабное исследование, проводимое раз в два года с целью определить социальную, экономическую и политическую атмосферу в центральноазиатских государствах. От тысячи до двух тысяч человек в каждой из стран были опрошены в период с 2017 по 2021 год. Согласно данным, собранным ЦАБ, ИРИ воспринимается как нечто неизвестное, ненадежное и неизведанное. Тем не менее Иран может считаться потенциальным партнером, с которым сопряжены как возможности, так и вызовы для Центральной Азии.

Исторически у Ирана крепкие связи с отдельными частями Центральной Азии за счет культурного и лингвистического наследия обширной Персидской империи. Даже сегодня в таких узбекских городах как Самарканд и Бухара многие говорят на иранском языке, а большинство граждан Таджикистана - этнически и лингвистически персидская нация. Но лишь недавно Центральная Азия стала приоритетом для Тегерана, который теперь рассматривает регион в качестве потенциального моста, ведущего на Восток. Политика ”Взгляд на Восток” - один из главных аспектов международных отношений ИРИ, благодаря которой укрепились отношения с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией.

Однако многие граждане этих стран относятся в Ирану неоднозначно. В ответ на вопрос о том, каково ваше мнение по поводу Ирана более четверти респондентов из Казахстана, Узбекистана и Киргизии ответили ”не знаю”. Доля тех, кто крайне негативно относится к Ирану, увеличилась с 2017 года. Возможно, жители центральноазиатских государств не готовы принять очередного внешнего партнера, учитывая влияние, которое на них уже оказывают Китай и Россия. Вероятно, политики из Центральной Азии опасаются последствий экспорта исламской революции из Ирана.

Иран - потенциальный партнер

Казахстан связан с Ираном посредством совместного участия государств в разрешении международных конфликтов. Более того, Казахстан неоднократно принимал у себя переговорщиков по иранской ядерной программе. Торговый оборот между странами значительно увеличился после открытия Восточно-Каспийского железнодорожного маршрута в 2014 году, благодаря которому товары стали доставляться быстрее и дешевле (в будущем, возможно, и пассажиры смогут передвигаться по маршруту).

Несмотря на недавнее нежелание Узбекистана развивать отношения с Ираном, двустороннее партнерство усиливается. Обсуждаются потенциальные транзитные коридоры, поскольку торговля между Узбекистаном и Ираном растет, в основном в сельскохозяйственном секторе. Оба государства участвовали в афганском мирном процессе, который крайне важен для Ирана, который хочет усилить свою роль в обеспечении региональной стабильности.

Киргизия - единственная страна в регионе, которая в 2016 году успешно подписала 10-летнее соглашение о сотрудничестве с Ираном, и первой приобрела доки в порту Чабахар в Оманском заливе в 2007 году. Доступ к морю крайне важен для не имеющих выхода к нему центральноазиатских государств, которые стремятся выйти на торговые маршруты. Индия, в свою очередь, помогла Туркменистану обеспечить доступ к порту Чабахар, открыв таким образом выход на региональные рынки посредством центральноазиатского государства.

Иран остается неизвестным партнером, но его цели в регионе, в частности, безопасность и доступ к воде, крайне важны для роста отдельных центральноазиатских государств. Сможет ли Тегеран, переориентировавшись в сторону Центральной Азии, внести свой вклад в создание нового многополярного мира и бросить вызов экономической гегемонии Китая? В ближайшее время Иран вряд ли станет прямым конкурентом Китая, однако его политика ”Взгляд на Восток” может предоставить серьезные возможности для Центральной Азии.

Ирану следует продолжать взаимодействовать с государствами Центральной Азии на двусторонней основе, обозначив наиболее выгодные для всех сторон сферы взвешенного сближения. Тегерану стоит пытаться продвигать свое экономическое видение региона через сотрудничество в рамках региональных экономических интеграционных проектов. Иран уже получил предварительное одобрение на получение статуса полноценного члена российско-китайской Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а Евразийский экономический союз заключил с ним преференциальное торговое соглашение.